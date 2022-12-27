На войне погиб 51-летний медик из Желтых Вод: когда состоится прощание

У воина осталась мать и сестра. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на публикацию информационного портала Жовтоводского горсовета.
Игорь окончил среднюю общеобразовательную школу №10 и избрал рабочую профессию. В 1990 году окончил СПТУ №35 по специальности «электрик». Более 15 лет трудового пути мужчины неразрывно связаны с ГП «ВостокГОК». Он работал машинистом газодувных машин на участке основного производства сернокислотного цеха ГМЗ.
6 сентября Защитник присоединился к рядам ВСУ по мобилизации. Служил в должности боевого медика взвода противотанковых управляемых ракет стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины.
Прощание с Игорем состоится 27 декабря в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654гг.
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