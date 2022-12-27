Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На войне погиб 51-летний медик из Желтых Вод: когда состоится прощание

Сегодня 06:45
просмотров

10 декабря погиб боевой медик из Желтых Вод Игорь Дубовик. Он получил несовместимое с жизнью ранение в районе Бахмута в Донецкой области. Мужчине был 51-лет.

Новости Днепра про На войне погиб 51-летний медик из Желтых Вод: когда состоится прощание

У воина осталась мать и сестра. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на публикацию информационного портала Жовтоводского горсовета.

Игорь окончил среднюю общеобразовательную школу №10 и избрал рабочую профессию. В 1990 году окончил СПТУ №35 по специальности «электрик». Более 15 лет трудового пути мужчины неразрывно связаны с ГП «ВостокГОК». Он работал машинистом газодувных машин на участке основного производства сернокислотного цеха ГМЗ.

6 сентября Защитник присоединился к рядам ВСУ по мобилизации. Служил в должности боевого медика взвода противотанковых управляемых ракет стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины.

Прощание с Игорем состоится 27 декабря в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654гг.

Читайте также:

Новости Днепра про На войне погиб 51-летний медик из Желтых Вод: когда состоится прощаниеУкраїнська Новости Днепра про На войне погиб 51-летний медик из Желтых Вод: когда состоится прощаниеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Тихий день после тихой ночи — Лукашук о ситуации на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Тихий день после тихой ночи — Лукашук о ситуации на Днепропетровщине

    После тихой ночи 26 декабря и день в Днепропетровщине был…

    В Днепре будут судить агента спецслужб рф, который шпионил за ВСУ
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    В Днепре будут судить агента спецслужб рф, который шпионил за ВСУ

    В Днепре будут судить 46-летнего местного жителя, за то что…

    В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:36
    В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

    Между набережной и центральным проспектом в Днепре находится улица Фабричная.…

    Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата

    В Днепре мужчина убил родного брата, с которым той ночью…

    Последние новости

    Погода в Днепре во вторник, 27 декабря: ожидается дождь со снегом
    Погода в Днепре во вторник, 27 декабря: ожидается дождь со снегом

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Красные вспышки на всю Победу: на бульваре Славы короткое замыкание в кафе испугало жителей
    Красные вспышки на всю Победу: на бульваре Славы короткое замыкание в кафе испугало жителей

    Яркие вспышки света, которые возникли из-за короткого замыкания не на шутку напугали местных жителей. "Блики" видели жители шестой и пятой Победы.

    Вчера 22:34
    просмотров
    Тихий день после тихой ночи — Лукашук о ситуации на Днепропетровщине
    Тихий день после тихой ночи — Лукашук о ситуации на Днепропетровщине

    После тихой ночи 26 декабря и день в Днепропетровщине был тихим. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре будут судить агента спецслужб рф, который шпионил за ВСУ
    В Днепре будут судить агента спецслужб рф, который шпионил за ВСУ

    В Днепре будут судить 46-летнего местного жителя, за то что он передавал оккупантам информацию о расположении стратегических объектов в Днепропетровской области, а также сообщал противнику о местах расположения ВСУ.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)
    В Днепре разрушился дом с уникальным камином внутри (ФОТО)

    Между набережной и центральным проспектом в Днепре находится улица Фабричная. На картах города она появилась еще в 1850-х годах. Улица небольшая, но знаковая для тогдашнего Днепра. Тут более ста лет находился один из первых кинотеатров города.

    Вчера 20:36
    просмотров
    Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата
    Братские войны: в Днепре мужчина убил младшего брата

    В Днепре мужчина убил родного брата, с которым той ночью употреблял спиртное.

    Вчера 20:30
    просмотров
    ВСУ ударили по пяти пунктам управления, а россияне били по десяткам мирных городов, — Генштаб
    ВСУ ударили по пяти пунктам управления, а россияне били по десяткам мирных городов, — Генштаб

    Украинские военные ударили по пяти пунктам управления и району сосредоточения россиян, а захватчики били по десяткам мирных городов.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На Днепропетровщине бывший узник украл у 70-летнего дедушки 140 тыс. грн и золотые украшения
    На Днепропетровщине бывший узник украл у 70-летнего дедушки 140 тыс. грн и золотые украшения

    В Каменском ранее судимый 37-летний мужчина похитил у 70-летнего дедушки все его сбережения и золотые украшения.

    Вчера 19:37
    0
    просмотров
    Воровал кабель: в Днепре задержали нарушителя комендантского часа
    Воровал кабель: в Днепре задержали нарушителя комендантского часа

    У Дніпрі на вулиці Передовий екіпаж патрульної поліції разом із представниками територіальної оборони затримав порушника комендантської години.

    Вчера 19:15
    0
    просмотров
    Пистолет и наркотики: на Днепропетровщине задержан злоумышленник
    Пистолет и наркотики: на Днепропетровщине задержан злоумышленник

    У Павлограді пістолет, перероблений під бойовий, марихуану та приладдя для паління зберігав у себе в квартирі 32-річний містянин.

    Вчера 18:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх