На войне погиб 33-летний солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев

Вечная память Герою, отдавшего свою жизнь за Украину.

В марте Евгений присоединился к рядам ВСУ по мобилизации. Проходил службу в должности гранатометчика в стрелковом батальоне Вооруженных Сил Украины.

У нашего Героя остались мать и брат.

19 декабря, защищая Украину от россиян, погиб солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев. Произошло это вблизи населённого пункта Красная Гора в Донецкой области. Мужчине было 33 года.

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