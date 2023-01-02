На войне погиб 33-летний солдат из Днепропетровской области Евгений Кукачев

У нашего Героя остались мать и брат.
В марте Евгений присоединился к рядам ВСУ по мобилизации. Проходил службу в должности гранатометчика в стрелковом батальоне Вооруженных Сил Украины.
Вечная память Герою, отдавшего свою жизнь за Украину.
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