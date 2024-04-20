В Винницкой области ночью неизвестные застрелили одного полицейского, другого ранили

Сегодня около двух часов ночи в Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских.

Об этом сообщает Полиция Винницкой области в соцсетях.

Сегодня, 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета. В авто было двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен, говорится в сообщении полиции.

Уже удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления.

В Винницкой и Одесской области введена полицейская операция. Ориентировка на лиц передана всем подразделениям Нацполиции.

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