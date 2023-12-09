На войне погиб Герой из Днепропетровщины Артем Веприков

На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем Веприков.

Выполняя свой воинский долг, погиб наш земляк Артем Веприков.

Мужчине было всего 37 лет.

Настоящий солдат – это о нем. Он никогда не был равнодушен к своей тяжелой мужской работе – защищать родную землю, – сказано в сообщении.

Украинский герой защищал Родину и каждого из нас.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Героя.

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