На войне погиб Герой из Днепропетровщины Артем Веприков

Выполняя свой воинский долг, погиб наш земляк Артем Веприков.
Мужчине было всего 37 лет.
Настоящий солдат – это о нем. Он никогда не был равнодушен к своей тяжелой мужской работе – защищать родную землю, – сказано в сообщении.
Украинский герой защищал Родину и каждого из нас.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
Читайте также:
Автор:
У місті Марганець Нікопольського району сталася пожежа.
В Днепре напомнили о самом длинном подземном переходе.
На территорию Днепропетровской области запрещено завозить некоторые грузы из Бельгии.
В Днепре лишат звания "Почетный гражданин города" Леонида Брежнева и…
У місті Марганець Нікопольського району сталася пожежа.
В последнее время родители часто называют детей древними украинскими именами и заимствованными именами из других стран.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре напомнили о самом длинном подземном переходе.
На территорию Днепропетровской области запрещено завозить некоторые грузы из Бельгии.
В Павлоградском районе во время утренних ракетных обстрелов пострадал церковный храм.
В Днепре лишат звания "Почетный гражданин города" Леонида Брежнева и Николая Щелокова.
В Украине замедлилась инфляция
В Днепре спасателей позвали на пожар которого не было.
Предновогодний сезон стартовал в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!