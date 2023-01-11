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На войне с российскими захватчиками погиб Андрей Храпанов

Сегодня 08:00
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7 января, защищая Родину, во время минометного обстрела со стороны противника, в результате огнестрельного осколочного ранения, в Донецкой области, Бахмутского района близ Клищиевки погиб младший сержант, инструктор группы подготовки штаба I аэромобильного батальона Андрей Станиславович Храпанов.

Новости Днепра про На войне с российскими захватчиками погиб Андрей Храпанов

Ему было 37 лет.
Об этом сообщает Верхнеднепровская община.
У погибшего остались жена и два сына.
Вечная память и слава Герою!
Прощание и панихида по погибшему воину состоится
11 января 2023 года в 12:00 на площади возле Днепровского Дворца Культуры (пгт.Днепровское).

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