На войне с российскими захватчиками погиб Андрей Храпанов

Ему было 37 лет. Об этом сообщает Верхнеднепровская община. У погибшего остались жена и два сына. Вечная память и слава Герою! Прощание и панихида по погибшему воину состоится 11 января 2023 года в 12:00 на площади возле Днепровского Дворца Культуры (пгт.Днепровское).

7 января, защищая Родину, во время минометного обстрела со стороны противника, в результате огнестрельного осколочного ранения, в Донецкой области, Бахмутского района близ Клищиевки погиб младший сержант, инструктор группы подготовки штаба I аэромобильного батальона Андрей Станиславович Храпанов.

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