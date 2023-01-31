На улицы Днепра выехала спецтехника: какая ситуация в городе

Об этом сообщает Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.
В первую очередь коммунальщики очищают особо опасные участки дорого, чтобы обеспечить безопасность движения. Они очищают дорожное покрытие и обрабатывают дороги противогололедными материалами. Обрабатываются основные магистрали, мосты, подъемы и спуски дорог.
Дороги обрабатывают комбинированной смесью для обеспечения лучшего сцепления. В департаменте призвали водителей не мешать движению спецтехники. Также там попросили соблюдать правила парковки, чтобы не мешать спецтранспорту коммунальных и экстренных служб.
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