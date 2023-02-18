На улицу лучше не выходить: в Днепре и области объявлено штормовое предупреждение

В субботу, 18 февраля, по всей Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение. Ожидается желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о порывах ветра до 17-22 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем не поднимется выше +3 градусов. Жителям города и области стоит подготовиться к сильному дождю со снегом, который продлится вплоть до вечера.

Ухудшение погодных условий может привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Учитывайте это при планировании своего маршрута.

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