На улицах Днепра заметили уникальный ретро-автомобиль 1930-х годов (ФОТО)

В Днепре был замечен уникальный ретро-автомобиль.

В центре Днепра заметили автомобиль, якобы приехавший к нам с 1935 года.

Фото раритетного автомобиля, припаркованного возле магазина, обнародовали в соцсетях.

Зашел за пивом в 2024, вышел в 1935, — шутят авторы фото.

Точную марку авто установить тяжело, ведь фото достаточно нечеткое, но, скорее всего, это одна из олдскульных довоенных машин от Mercedes-Benz. Такими ездили в 1930-х годах.

Днепровский ретро-автомобиль, скорее всего, пережил несколько реставраций и модернизаций, ведь выглядит как новенький.

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