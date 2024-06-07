Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На улицах Днепра заметили уникальный ретро-автомобиль 1930-х годов (ФОТО)

Сегодня 11:09
просмотров

В Днепре был замечен уникальный ретро-автомобиль.

Новости Днепра про На улицах Днепра заметили уникальный ретро-автомобиль 1930-х годов (ФОТО)

В центре Днепра заметили автомобиль, якобы приехавший к нам с 1935 года.

Фото раритетного автомобиля, припаркованного возле магазина, обнародовали в соцсетях.

Зашел за пивом в 2024, вышел в 1935, — шутят авторы фото.

Точную марку авто установить тяжело, ведь фото достаточно нечеткое, но, скорее всего, это одна из олдскульных довоенных машин от Mercedes-Benz. Такими ездили в 1930-х годах.

Днепровский ретро-автомобиль, скорее всего, пережил несколько реставраций и модернизаций, ведь выглядит как новенький.

Читайте также:

Новости Днепра про На улицах Днепра заметили уникальный ретро-автомобиль 1930-х годов (ФОТО)Українська Новости Днепра про На улицах Днепра заметили уникальный ретро-автомобиль 1930-х годов (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 13:23
    В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

    В результате отключения электроэнергии на некоторых улицах Днепра в очередной…

    Погибают на железной дороге из-за селфи: на Днепропетровщине призвали родителей заботиться о безопасности детей
    Новости Днепра
    Сегодня 13:14
    Погибают на железной дороге из-за селфи: на Днепропетровщине призвали родителей заботиться о безопасности детей

    В апреле и мае 2024 года на железной дороге участились…

    На фронте погиб футболист из Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    На фронте погиб футболист из Кривого Рога

    На войне погиб футболист из Кривого Рога Владислав Хаткевич.

    В Днепре до конца лета перекроют один из перекрестков в Центральном районе
    Новости Днепра
    Сегодня 11:19
    В Днепре до конца лета перекроют один из перекрестков в Центральном районе

    В Днепре до сентября перекроют проезжую и бульварную часть на…

    Последние новости

    В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса
    В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

    В результате отключения электроэнергии на некоторых улицах Днепра в очередной раз возникли проблемы с подачей воды.

    Сегодня 13:23
    1
    просмотров
    Погибают на железной дороге из-за селфи: на Днепропетровщине призвали родителей заботиться о безопасности детей
    Погибают на железной дороге из-за селфи: на Днепропетровщине призвали родителей заботиться о безопасности детей

    В апреле и мае 2024 года на железной дороге участились несчастные случаи с детьми.

    Сегодня 13:14
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина насиловал малолетнюю девочку, пока ее матери не было дома
    На Днепропетровщине мужчина насиловал малолетнюю девочку, пока ее матери не было дома

    Житель Каменского в течение двух с половиной лет насиловал малолетнюю падчерицу.

    Сегодня 13:04
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине у женщины преждевременно начались роды: ребенок родился в карете скорой
    На Днепропетровщине у женщины преждевременно начались роды: ребенок родился в карете скорой

    На Павлоградщине 40-летняя женщина преждевременно родила ребенка прямо в карете скорой.

    Сегодня 12:30
    1
    просмотров
    На фронте погиб футболист из Кривого Рога
    На фронте погиб футболист из Кривого Рога

    На войне погиб футболист из Кривого Рога Владислав Хаткевич.

    Сегодня 12:28
    2
    просмотров
    В Днепре до конца лета перекроют один из перекрестков в Центральном районе
    В Днепре до конца лета перекроют один из перекрестков в Центральном районе

    В Днепре до сентября перекроют проезжую и бульварную часть на перекрестке проспект Леси Украинки – улица Степана Бандеры.

    Сегодня 11:19
    4
    просмотров
    Случайно наступил на змею: в реанимации больницы Днепра спасают юношу, которого ужалила змея
    Случайно наступил на змею: в реанимации больницы Днепра спасают юношу, которого ужалила змея

    В Днепропетровской области подростка укусила змея.

    Сегодня 10:40
    0
    просмотров
    В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из Днепропетровщины
    В Германии несколько дней ищут пропавшую 9-летнюю девочку из Днепропетровщины

    В Германии, земли Саксония, ищут 9-летнюю Валерию, которая исчезла 3 июня и до сих пор не была найдена.

    Сегодня 10:30
    7
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина взорвал гранату во время ссоры со знакомой
    На Днепропетровщине мужчина взорвал гранату во время ссоры со знакомой

    Полицейские Днепра сообщили о подозрении мужчине, который во время ссоры со знакомой подорвал гранату.

    Сегодня 08:50
    2
    просмотров
    Юниорки из Днепропетровщины выиграли чемпионат Европы по стрельбе
    Юниорки из Днепропетровщины выиграли чемпионат Европы по стрельбе

    Девушки из Днепропетровщины добыли первые места на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходил в Хорватии.

    Сегодня 08:24
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх