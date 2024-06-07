На улицах Днепра заметили уникальный ретро-автомобиль 1930-х годов (ФОТО)

В центре Днепра заметили автомобиль, якобы приехавший к нам с 1935 года.
Фото раритетного автомобиля, припаркованного возле магазина, обнародовали в соцсетях.
Зашел за пивом в 2024, вышел в 1935, — шутят авторы фото.
Точную марку авто установить тяжело, ведь фото достаточно нечеткое, но, скорее всего, это одна из олдскульных довоенных машин от Mercedes-Benz. Такими ездили в 1930-х годах.
Днепровский ретро-автомобиль, скорее всего, пережил несколько реставраций и модернизаций, ведь выглядит как новенький.
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