На улицах Днепра заметили мужчину переодевшегося в российского танкиста (ФОТО)

На улицах Днепра был замечен "российский танкист".

На улицах Днепра заметили мужчину, надевшего костюм российского танкиста.

В районе жилого массива Покровский был замечен странный мужчина, который был одет, как российский танкист. На голове у него шлем, а куртка и брюки сделаны из ткани, напоминающей русский военный «пиксель». Фотографии опубликовали в телеграмм-канале «Днепр Оперативный. Война».

Неизвестный просто ходил вблизи местного торгового центра и курил. Хэллоуин закончился еще две недели назад, поэтому выбор костюма для прогулки по городу очень странный.

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