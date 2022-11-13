На улицах Днепра заметили мужчину переодевшегося в российского танкиста (ФОТО)

На улицах Днепра заметили мужчину, надевшего костюм российского танкиста.
В районе жилого массива Покровский был замечен странный мужчина, который был одет, как российский танкист. На голове у него шлем, а куртка и брюки сделаны из ткани, напоминающей русский военный «пиксель». Фотографии опубликовали в телеграмм-канале «Днепр Оперативный. Война».
Неизвестный просто ходил вблизи местного торгового центра и курил. Хэллоуин закончился еще две недели назад, поэтому выбор костюма для прогулки по городу очень странный.
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Яна Юхименко
Автор:
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