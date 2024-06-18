На трассе в Днепр фура влетела в «Жигули»: водителя легковушки зажало в авто

На трассе Днепро-Кривой Рог грузовик Renault влетел в «Жигули». Предварительно, фура пыталась обогнать легковушку на перекрестке, когда тот поворачивал налево. Но автомобили столкнулись. Удар был такой силы, что 69-летнего водителя ВАЗ зажало в салоне.
Пострадавшего едва вытащили из машины и госпитализировали в больницу со сломанным запястьем и ушибами левой стороны и груди, сообщает “Свои Кривой Рог”.
На месте ДТП работают следователи. Движение в районе Софиевки затруднено.
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина в ТОПе областей Украины, где покупают больше электрокаров.
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