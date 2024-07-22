На трассе Кривой Рог-Днепр произошло страшное ДТП: пострадали 7 человек, среди которых дети

ДТП произошло возле села Светлогорское. Предварительно, водитель Mercedes вылетел на встречку в Skoda, после чего задел Toyota. В результате удара автомобили очень повредились.
В аварии пострадали 7 человек, среди которых трое детей. Это водители и пассажиры Skoda и Toyota, сообщает «Свои Кривой Рог».
На месте перекрыли полосу дороги. Там работает полиция.
Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре нетрезвая женщина на ВАЗ 2101 протаранила три припаркованные машины.
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