На трассе Кривой Рог-Днепр произошло страшное ДТП: пострадали 7 человек, среди которых дети

Сегодня, 22 июля, произошла сильная авария на трассе Кривой Рог-Днепр.

ДТП произошло возле села Светлогорское. Предварительно, водитель Mercedes вылетел на встречку в Skoda, после чего задел Toyota. В результате удара автомобили очень повредились.

В аварии пострадали 7 человек, среди которых трое детей. Это водители и пассажиры Skoda и Toyota, сообщает «Свои Кривой Рог».

На месте перекрыли полосу дороги. Там работает полиция.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре нетрезвая женщина на ВАЗ 2101 протаранила три припаркованные машины.

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