На трассе Днепр-Николаев «КАМАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня, 21 сентября, в Днепровском районе на трассе Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев произошла авария.

Там водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего в кабине был заблокирован пассажир.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали 35-летнего мужчину. Спасенного пассажира с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки, переломы – госпитализировали в больницу.

54-летнего водителя также госпитализировали. В каком он состоянии – неизвестно.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

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