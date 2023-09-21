На трассе Днепр-Николаев «КАМАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево: есть пострадавшие

Сегодня, 21 сентября, в Днепровском районе на трассе Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев произошла авария.
Там водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего в кабине был заблокирован пассажир.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали 35-летнего мужчину. Спасенного пассажира с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки, переломы – госпитализировали в больницу.
54-летнего водителя также госпитализировали. В каком он состоянии – неизвестно.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
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