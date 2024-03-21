На трассе Днепр-Кривой Рог водитель Lexus сбил патрульного и врезался в бетонный блок: авто загорелось

Сегодня, 21 марта, на трассе Днепр-Кривой Рог произошла ужасная авария — там водитель Lexus сбил патрульного и врезался в бетонный блок, после чего машина вспыхнула.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что полицейского с многочисленными переломами забрали в больницу.
53-летнего водителя также госпитализировали. Предварительно, мужчина может быть в состоянии алкогольного опьянения.
Пожар уже потушили, но движение по трассе затруднено.
Обновлено: по данным от ГСЧС, авария произошла на автодороге М-30 Знаменка-Луганск-Изварино в Каменском районе.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время движения вспыхнул Mercedes: детали от ГСЧС.
Читайте также:
Автор:
Предварительно, мужчина перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.
В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.
Полицейские открыли уголовное производство!
В Каменском не переименуют некоторые улицы, названные в честь некоторых…
Предварительно, мужчина перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.
В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал проспектом Науки. Первые здания на этой территории стали появляться в начале прошлого века.
В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.
20 марта в Днепре прошла очередная сессия горсовета.
В Днепре появился проект распоряжения по завершению отопительного сезона.
В конце 1990-х годов в Днепре работало намного больше рынков, чем сейчас. Находились они в совсем неприспособленных для этого местах – на стадионе, в центре города, у театров. Купить там можно было все, что угодно – от еды до одежды.
В Днепре научат рисовать на воде.
Полицейские открыли уголовное производство!
Нардеп подготовил законопроект, которым собираются регулировать Telegram.
В Каменском не переименуют некоторые улицы, названные в честь некоторых советских деятелей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!