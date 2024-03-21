На трассе Днепр-Кривой Рог водитель Lexus сбил патрульного и врезался в бетонный блок: авто загорелось

Полицейского и водителя госпитализировали в больницу.

Сегодня, 21 марта, на трассе Днепр-Кривой Рог произошла ужасная авария — там водитель Lexus сбил патрульного и врезался в бетонный блок, после чего машина вспыхнула.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что полицейского с многочисленными переломами забрали в больницу.

53-летнего водителя также госпитализировали. Предварительно, мужчина может быть в состоянии алкогольного опьянения.

Пожар уже потушили, но движение по трассе затруднено.

Обновлено: по данным от ГСЧС, авария произошла на автодороге М-30 Знаменка-Луганск-Изварино в Каменском районе.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время движения вспыхнул Mercedes: детали от ГСЧС.

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