На трассе Днепр — Харьков произошло смертельное ДТП: тело пассажира зажало в автомобиле

Об этом сообщили в областном ГСЧС.
Авария произошла около 14 часов вблизи села Голубовка Новомосковского района.
На место инцидента сразу отправились спасатели. Как выяснили чрезвычайники, столкнулись малотоннажный грузовой автомобиль и грузовая фура.
Пассажир с меньшего грузовика получил смертельные травмы и скончался на месте. Его зажало в изуродованном автомобиле. Использовав специальное оборудование, спасатели извлекли тело 47-летнего погибшего и передали полицейским.
За рулем этого грузовика была 55-летняя женщина, которую с травмами грудной клетки госпитализировали в больницу. Водитель фуры не пострадал и от помощи медиков отказался. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.
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