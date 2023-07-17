На трассе Днепр — Харьков произошло смертельное ДТП: тело пассажира зажало в автомобиле

В понедельник, 17 июля, на трассе Днепр - Харьков произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.

Об этом сообщили в областном ГСЧС.

Авария произошла около 14 часов вблизи села Голубовка Новомосковского района.

На место инцидента сразу отправились спасатели. Как выяснили чрезвычайники, столкнулись малотоннажный грузовой автомобиль и грузовая фура.

Пассажир с меньшего грузовика получил смертельные травмы и скончался на месте. Его зажало в изуродованном автомобиле. Использовав специальное оборудование, спасатели извлекли тело 47-летнего погибшего и передали полицейским.

За рулем этого грузовика была 55-летняя женщина, которую с травмами грудной клетки госпитализировали в больницу. Водитель фуры не пострадал и от помощи медиков отказался. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

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