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На трассе Днепр-Харьков посреди дороги вспыхнул автомобиль

Сегодня 11:57
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На трассе у Днепра сгорело авто.

Новости Днепра про На трассе Днепр-Харьков посреди дороги вспыхнул автомобиль

По словам спасателей областного ГСЧС, в пятницу 16 декабря, на автодороге Харьков-Днепр вспыхнул автомобиль. Произошло это вблизи поселка Губиниха Новомосковского района. Вызов к пожарным поступил в 20:46.

Прибыв по вызову, спасатели установили, что загорелся автомобиль Hyundai. Через двадцать минут огонь был полностью потушен. К счастью, погибших или травмированных нет, но автомобиль сгорел дотла.

Напомним, вчера в Днепре взорвался автомобиль.

Новости Днепра про На трассе Днепр-Харьков посреди дороги вспыхнул автомобиль

Новости Днепра про На трассе Днепр-Харьков посреди дороги вспыхнул автомобиль

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