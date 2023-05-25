На трассе Днепр-Харьков горела фура: комментарий ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра на Криворожской трассе опрокинулась фура (ВИДЕО) .

Возгорание локализовали в 16:15 и ликвидировали в 16:55. Огонь уничтожил тент, колеса и повредил конструкцию полуприцепа грузового автомобиля на общей площади 30 кв. м.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они выяснили, что горит полуприцеп грузового автомобиля «Volvo FH 12».

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:32.

Женщина уже получала штраф за то, что ее дети не…

«Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО) В начале 1970-х Днепр переживает бум строительства. Появляется несколько жилмассивов, в том числе и на окраинах города. На то время территория за Подстанцией уже считалась чертой города, поэтому Днепр решили «продлить» и возвели там целый микрорайон Тополь. просмотров

Жители Днепра получают фейковые платежки от газовиков: как уберечься На электронную почту днепрян поступают письма с подозрительными платежками на оплату газа. просмотров