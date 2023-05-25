На трассе Днепр-Харьков горела фура: комментарий ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:32.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Там они выяснили, что горит полуприцеп грузового автомобиля «Volvo FH 12».
Возгорание локализовали в 16:15 и ликвидировали в 16:55. Огонь уничтожил тент, колеса и повредил конструкцию полуприцепа грузового автомобиля на общей площади 30 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 4 спасателя и одну единицу техники.
Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра на Криворожской трассе опрокинулась фура (ВИДЕО).
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