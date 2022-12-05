На территории Молдовы возле украинской границы упала ракета, — МВД страны

Вблизи молдавского города Бричаны, неподалеку от украинской границы, нашли ракету, сообщили в МВД страны. Местность оцепили и ожидают спецслужбы.
Несколько ранее местные СМИ сообщали о том, что на территории Молдовы упала ракета, а также перебои со светом.
Была ли это российская ракета или ракета ПВО – не сообщается.
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