На территории курортного поселка на Днепропетровщине зафиксировали вспышку бешенства

В поселке Орловщина, где расположено несколько популярных баз отдыха, ввели карантин из-за бешенства на 60 дней. Об этом сообщает Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы.
Сообщается, что только за этот год уже зарегистрирован второй случай бешенства животных. Бешеную лису поймал рыболов на берегу речки Самары в районе базы отдыха «Солнечная».
В настоящее время проводятся необходимые меры, чтобы не допустить распространение болезни. В частности, владельцы животных должны прививать домашних питомцев. А отдыхающим разных загородных гостиниц не рекомендуют брать с собой на отдых кошек или собак.
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