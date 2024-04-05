На территории Днепра в позапрошлом веке существовали птичьи «заводы», где учили канареек

В Екатеринославе учили канареек пению.

Интересные факты из жизни состоятельных жителей Екатеринослава рассказали в Музее истории Днепра.

Певческие птицы в клетках – один из атрибутов бытовой жизни состоятельных горожан XIX в. Краеведы говорят, что их держали как в частных домах, так и в общественных местах, в кабаках. Некоторые почтенные «генделики» настолько славились своими певцами-кенарями, что публика специально приходила туда их послушать.

Поэтому существовала целая промышленная отрасль — «заводы» по разведению канареек, где не только выращивали этих волшебных птиц, но и учили их пению, чтобы потом продавать состоятельным горожанам.

Заводчики не только выращивали птиц, но и обучали их мелодичному пению, подсаживая молодых кенаров к лучшим «певцам» или самостоятельно насвистывали на дудочке своему ученику хорошие напевы, — говорится в сообщении.

Владелицей одного из таких «заводов» была Анна Освальд. Бизнесвумен публиковала рекламные брошюры, оставлявшиеся на столбах и в заведениях Екатеринослава.

По словам владелицы «завода», учила канареек специальная «машина», а для покупателей отбирались только лучшие певцы. Что интересно, взять себе птичку можно было с ноября по апрель. Летом пернатыми артистами не торговали.

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