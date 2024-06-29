Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки изуродованной в результате российской атаки

На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки изуродованной в результате российской атаки

Сегодня 18:43
просмотров

На связь вышли двое жителей изуродованной многоэтажки в Днепре.

Новости Днепра про На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки изуродованной в результате российской атаки

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки, изуродованной во время вчерашней атаки. Это мама и сын. К счастью, с ними все хорошо. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной, — говорится в сообщении главы ОВА.

Продолжается спасательная операция. Работники ГСЧС разбирают перекрытие разрушенных этажей.

Враг сегодня терроризировал Никопольщину. Применил дроны-камикадзе и артиллерию. Совершал сбросы боеприпасов из БПЛА.

Осколочные ранения ноги получил 54-летний мужчина.

Сейчас в области объявлена ​​воздушная тревога, оставайтесь в безопасных местах.

Читайте также:

Новости Днепра про На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки изуродованной в результате российской атакиУкраїнська Новости Днепра про На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки изуродованной в результате российской атакиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мальчикам 7 и 11 лет: полиция Днепра разыскивает двух без вести пропавших детей
    Новости Днепра
    Сегодня 17:53
    Мальчикам 7 и 11 лет: полиция Днепра разыскивает двух без вести пропавших детей

    Полиция Днепра разыскивает 11-летнего Ярослава Блажевича и 7-летнего Артура Маковецкого.

    СК Днепр-1 пока не снимается с соревнований и получил аттестат на участие в еврокубках
    Новости Днепра
    Сегодня 16:30
    СК Днепр-1 пока не снимается с соревнований и получил аттестат на участие в еврокубках

    СК Днепр-1 пока не снялся ни с одного турнира в…

    В Днепровском районе правоохранители обнаружили двух наркопреступников
    Новости Днепра
    Сегодня 15:47
    В Днепровском районе правоохранители обнаружили двух наркопреступников

    В Днепровском районе полиция задокументировала два наркопреступления.

    Сенсоры для костылей, чипы на велосипеды и искусственный юрист: ТОП-5 необычных стартапов из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 12:26
    Сенсоры для костылей, чипы на велосипеды и искусственный юрист: ТОП-5 необычных стартапов из Днепра

    Днепр известен своей развитой промышленностью и научными достижениями, кроме того,…

    Последние новости

    Мальчикам 7 и 11 лет: полиция Днепра разыскивает двух без вести пропавших детей
    Мальчикам 7 и 11 лет: полиция Днепра разыскивает двух без вести пропавших детей

    Полиция Днепра разыскивает 11-летнего Ярослава Блажевича и 7-летнего Артура Маковецкого.

    Сегодня 17:53
    0
    просмотров
    СК Днепр-1 пока не снимается с соревнований и получил аттестат на участие в еврокубках
    СК Днепр-1 пока не снимается с соревнований и получил аттестат на участие в еврокубках

    СК Днепр-1 пока не снялся ни с одного турнира в следующем сезоне.

    Сегодня 16:30
    0
    просмотров
    В Днепровском районе правоохранители обнаружили двух наркопреступников
    В Днепровском районе правоохранители обнаружили двух наркопреступников

    В Днепровском районе полиция задокументировала два наркопреступления.

    Сегодня 15:47
    1
    просмотров
    Базовый прогноз зимой – 12 часов без света, – гендиректор Yasno
    Базовый прогноз зимой – 12 часов без света, – гендиректор Yasno

    Генеральный директор компании Yasno дал прогноз на зимние отключения света.

    Сегодня 14:01
    3
    просмотров
    «Дома была только кошка»: жительница пораженного дома в Днепре рассказала о прилете
    «Дома была только кошка»: жительница пораженного дома в Днепре рассказала о прилете

    Жители Днепра продолжают рассказывать о вчерашнем прилете.

    Сегодня 13:00
    5
    просмотров
    Сенсоры для костылей, чипы на велосипеды и искусственный юрист: ТОП-5 необычных стартапов из Днепра
    Сенсоры для костылей, чипы на велосипеды и искусственный юрист: ТОП-5 необычных стартапов из Днепра

    Днепр известен своей развитой промышленностью и научными достижениями, кроме того, наш город имеет множество инновационных стартапов, которые известны не всем, однако заслуживают внимания.

    Сегодня 12:26
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине три женщины наладили незаконную реализацию алкоголя и табака
    На Днепропетровщине три женщины наладили незаконную реализацию алкоголя и табака

    В Каменском районе правоохранители предотвратили продажу контрафакта.

    Сегодня 12:24
    2
    просмотров
    Удар по многоэтажке в Днепре: полиция установила личность погибшей
    Удар по многоэтажке в Днепре: полиция установила личность погибшей

    Полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара в Днепре.

    Сегодня 11:51
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра Богданова
    В Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра Богданова

    Полиция разыскивает 66-летнего жителя Новомосковска Александра Богданова.

    Сегодня 10:38
    0
    просмотров
    Ракетный удар по Днепру: пропавшими считаются пять человек
    Ракетный удар по Днепру: пропавшими считаются пять человек

    В Днепре пропавшими без вести после ракетного удара российских войск числятся 5 человек.

    Сегодня 09:32
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх