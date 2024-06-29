На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки изуродованной в результате российской атаки

На связь вышли двое жителей изуродованной многоэтажки в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки, изуродованной во время вчерашней атаки. Это мама и сын. К счастью, с ними все хорошо. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной, — говорится в сообщении главы ОВА.