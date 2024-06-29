На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки изуродованной в результате российской атаки

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки, изуродованной во время вчерашней атаки. Это мама и сын. К счастью, с ними все хорошо. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной, — говорится в сообщении главы ОВА.
Продолжается спасательная операция. Работники ГСЧС разбирают перекрытие разрушенных этажей.
Враг сегодня терроризировал Никопольщину. Применил дроны-камикадзе и артиллерию. Совершал сбросы боеприпасов из БПЛА.
Осколочные ранения ноги получил 54-летний мужчина.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога, оставайтесь в безопасных местах.
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