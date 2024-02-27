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  • На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро — в больнице

На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро — в больнице

Сегодня 18:00
просмотров

В Сумской области в результате повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро пострадали.

Новости Днепра про На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро - в больнице

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, группа следователей проводила осмотр места происшествия и фиксировала последствия обстрелов в селе Хотень Сумского района. В этот момент российские захватчики нанесли повторный удар.

К сожалению, двое правоохранителей погибли, их тела достали из-под завалов.

Несовместимые с жизнью ранения получили подполковник полиции Оксана Новик и подполковник полиции Олег Юрко.

Новости Днепра про На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро - в больнице

Новости Днепра про На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро - в больнице

Еще шестеро следователей получили ранения, они все госпитализированы в больницу.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших правоохранителей!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре одну из улиц переименовали в честь погибшего Героя Евгения Жандарова.

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Новости Днепра про На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро - в больницеУкраїнська Новости Днепра про На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро - в больницеРусский

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