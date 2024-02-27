На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро — в больнице

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре одну из улиц переименовали в честь погибшего Героя Евгения Жандарова.

Еще шестеро следователей получили ранения, они все госпитализированы в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, группа следователей проводила осмотр места происшествия и фиксировала последствия обстрелов в селе Хотень Сумского района. В этот момент российские захватчики нанесли повторный удар.

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