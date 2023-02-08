На спутниковом снимке Днепропетровщины 50-летней давности нашли «важное» 40-метровое послание (ФОТО)

На спутниковом снимке 50-летней давности нашли огромную нецензурную надпись.

Днепровский блогер Артем Костюк, занимающийся проектом Oldmaps, опубликовал спутниковый снимок 1972 года, на котором видно «важное» послание.

Отмечается, что сняли его в районе Зеленодольска на Днепропетровщине. Неизвестные написали гигантскими буквами нецензурное слово посреди поля. Блогер отметил, что у авторов послания было много свободного времени, ведь размер букв около 40 метров.

Вот такой необычный артефакт нашел Maksym Ganistrat на OldMaps. Это 1972 год в локации Зеленодольска. Метров сорок в длину, по-видимому, много времени было у авторов. Они даже и не догадывались, что через 50 лет кто-то в каких-нибудь фейсбуках обратит внимание на их творчество, — написал Артем Костюк.

В комментариях отметили, что в то время над полями летали «кукурузники» (самолеты, которые часто использовали в сельхозпотребностях), поэтому наверняка так троллили пилотов, пролетавших рядом. Но авторы надписи и не догадывались, что в то время над ними пролетал американский спутник, зафиксировавший их творчество.

Как видим, 50 лет назад нецензурные надписи оставляли не только на заборах.

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