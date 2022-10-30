На Соборной площади в Днепре находился фонтан с лебедями: в сети опубликовали редкие фото

В Днепре показали уникальное фото Соборной площади.

В сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав — Днепропетровск» опубликовали фото Соборной площади в 1950-е годы.

Тогда она называлась Октябрьская. Посреди площади был фонтан «Лебеди». На фото также виден поврежденный Преображенский собор без шпиля на колокольне.

Горожане рассказали, что на месте фонтана в свое время стоял памятник Екатерине Второй. Позже его перенесли на проспект, где он и простоял до 1926 года. Затем занял место под стенами исторического музея среди каменных баб. Исчез в годы Второй мировой войны. Куда именно – неизвестно.

В комментариях показали фото с памятником Екатерине Второй на Соборной площади и в окружении каменных баб.

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