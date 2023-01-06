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На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поезда

Сегодня 09:30
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Два дополнительных поезда через Днепр и Кривой Рог пустит "Укрзалізниця" на рождественские праздники.

Новости Днепра про На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поезда

6 и 8 января будут курсировать такие дополнительные поезда:

  • 180/179 Киев — Днепр
    6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.
  • 191/192 Киев — Львов
    8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове.
    Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.
  • 176/175 Киев — Кривой Рог
    8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.
  • 104/103 Киев — Харьков
    8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.
  • 168 Львов — Одесса
    8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

Также, что до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славское «Лыжный экспресс» №745.

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Новости Днепра про На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поездаУкраїнська Новости Днепра про На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поездаРусский

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