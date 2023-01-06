На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поезда

Два дополнительных поезда через Днепр и Кривой Рог пустит "Укрзалізниця" на рождественские праздники.

6 и 8 января будут курсировать такие дополнительные поезда:

180/179 Киев — Днепр

6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.

6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05. 191/192 Киев — Львов

8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове.

Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.

8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове. Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38. 176/175 Киев — Кривой Рог

8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.

8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26. 104/103 Киев — Харьков

8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.

8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41. 168 Львов — Одесса

8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

Также, что до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славское «Лыжный экспресс» №745.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: