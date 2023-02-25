На Ровенщине в автокатастрофе погиб 29-летний житель Днепропетровской области

24 февраля на Ровенщине, в Варашском районе, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб житель Днепропетровской области.

Смертельная авария произошла примерно в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Ровенской области.

По данным правоохранителей, житель Днепропетровщины двигался на автомобиле «ВАЗ 2121». Он не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с грузовиком Mercedes под управлением 41-летнего жителя Черниговской области. Последний в тот момент как раз остановился перед железнодорожным переездом около знака «Стоп».

Водителя легкового авто с многочисленными травмами госпитализировали в ближайшую больницу, однако спасти его так и не удалось — житель Днепропетровской области погиб в реанимации. Ему было всего 29 лет.

Сейчас полиция продолжает выяснять все детали ДТП. Продолжается досудебное расследование.

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