На Ровенщине в автокатастрофе погиб 29-летний житель Днепропетровской области

Смертельная авария произошла примерно в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Ровенской области.
По данным правоохранителей, житель Днепропетровщины двигался на автомобиле «ВАЗ 2121». Он не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с грузовиком Mercedes под управлением 41-летнего жителя Черниговской области. Последний в тот момент как раз остановился перед железнодорожным переездом около знака «Стоп».
Водителя легкового авто с многочисленными травмами госпитализировали в ближайшую больницу, однако спасти его так и не удалось — житель Днепропетровской области погиб в реанимации. Ему было всего 29 лет.
Сейчас полиция продолжает выяснять все детали ДТП. Продолжается досудебное расследование.
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