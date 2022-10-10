На россии разбился штурмовик СУ-25, пилот погиб

В Ростовской области россии разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет.

Пилот погиб.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его информации, самолет вылетел с аэродрома воинской части 75391 на боевой вылет. Он потерпел крушение в поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области. Причины выясняются.

Кроме того, Геращенко отметил, что это уже второй случай за последние несколько дней: вчера во время тренировочного полета также упал российский Су-24, неподалеку от хутора Сибирки той же области.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: