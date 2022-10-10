На россии разбился штурмовик СУ-25, пилот погиб

Пилот погиб.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его информации, самолет вылетел с аэродрома воинской части 75391 на боевой вылет. Он потерпел крушение в поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области. Причины выясняются.
Кроме того, Геращенко отметил, что это уже второй случай за последние несколько дней: вчера во время тренировочного полета также упал российский Су-24, неподалеку от хутора Сибирки той же области.
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