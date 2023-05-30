На россии объявили в розыск Валерия Залужного

Об этом сообщается на сайте российского МВД.
Основание для розыска: разыскивается по статье УК, – говорится в карточке Залужного.
Но по какой именно статье разыскивают главнокомандующего ВСУ, не указано.
Следует отметить, что такие заявления российских ведомств противоречат их предыдущим заявлениям, ведь только за последние недели российская пропаганда неоднократно разгоняла фейки о «тяжелом ранении» и «исчезновении» Залужного.
Но для россии и ее пропаганды это нормально :)
Это событие не обошли создатели мемов. Вот один из них:
Читайте также:
Автор:
Если вам пришло сообщение от СБУ, не пугайтесь!
Утром 30 мая в москве происходит что-то странное – сообщают…
Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.
Россияне устроили массовый террор столицы.
Половецких каменных баб, живущих на территории исторического музея, поселили в бронированные домики.
В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему он считается одним из главных церковных праздников, что значит, какие есть приметы, что можно и нельзя делать, а также будет ли выходное в следующий послед праздника понедельник – разбирались журналисты…
На этот раз снова без пляжей.
В Днепре поймали торговца оружием.
Если вам пришло сообщение от СБУ, не пугайтесь!
Мужчина уже неделю не выходил на связь.
Предельный возраст снизили на два года.
Важно!
На улице Богомаза в Днепре произошла стрельба.
В Днепре продают ресторан известной сети «Мафия». Находится он неподалеку входа в городской парк.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!