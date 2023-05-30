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На россии объявили в розыск Валерия Залужного

Сегодня 17:11
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Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Новости Днепра про На россии объявили в розыск Валерия Залужного

Об этом сообщается на сайте российского МВД.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, – говорится в карточке Залужного.

Но по какой именно статье разыскивают главнокомандующего ВСУ, не указано.

Новости Днепра про На россии объявили в розыск Валерия Залужного

Следует отметить, что такие заявления российских ведомств противоречат их предыдущим заявлениям, ведь только за последние недели российская пропаганда неоднократно разгоняла фейки о «тяжелом ранении» и «исчезновении» Залужного.

Но для россии и ее пропаганды это нормально :)

Это событие не обошли создатели мемов. Вот один из них:

Новости Днепра про На россии объявили в розыск Валерия Залужного

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