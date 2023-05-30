На россии объявили в розыск Валерия Залужного

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом сообщается на сайте российского МВД.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, – говорится в карточке Залужного.

Но по какой именно статье разыскивают главнокомандующего ВСУ, не указано.

Следует отметить, что такие заявления российских ведомств противоречат их предыдущим заявлениям, ведь только за последние недели российская пропаганда неоднократно разгоняла фейки о «тяжелом ранении» и «исчезновении» Залужного.

Но для россии и ее пропаганды это нормально :)

Это событие не обошли создатели мемов. Вот один из них:

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