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На Родину из плена вернулись 90 украинских военных

Сегодня 21:55
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В Украину вернулись еще 90 защитников.

Новости Днепра про На Родину из плена вернулись 90 украинских военных

В Украину вернули из российского плена 90 человек, сообщил президент Зеленский.

Дома – это не просто слова. Дома – это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена, – сообщил президент.

Это воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто был на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Помним обо всех наших людях в русском плену. Продолжаем работу для увольнения каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг. Благодарю нашу команду, которая занимается обменами: Буданов, Ермак, Малыш, Клименко, Лубинец. Всем помогающим партнерам ОАЭ за содействие в освобождении этих наших людей. Итого можем достигать даже самых сложных результатов, — пишет Зеленский.

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