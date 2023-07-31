На ребенка посыпалось стекло: жители Кривого Рога показали первые минуты после ракетного удара

Жители Кривого Рога показали, как выглядит их квартира в разрушенном доме.

Утром 31 июля Кривой Рог содрогнулся от мощных взрывов, прогремевших без тревоги. Впоследствии стало известно, что ракеты попали в жилой дом и техникум.

По состоянию на данный момент известно о 75 раненых в результате вражеской атаки. Среди них была маленькая девочка, оказавшаяся неподалеку от эпицентра взрыва. По словам родителей, ребенок играл на диване, когда на него посыпалось стекло, вылетевшее от взрывной волны.

На фото сверху – рука маленькой девочки. Ее родители опубликовали видео, где видны последствия удара.

Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор. 1 августа в Кривом Роге объявлен днем траура. По состоянию на 18 часов известно о шести погибших в результате вражеской атаки. Ранее в сети опубликовали фото мамы и ее 10-летней дочери, живших на 8 этаже разрушенного подъезда.

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