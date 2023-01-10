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  • На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку

На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку

Сегодня 14:57
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6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Микуличина происходит конфликт между компанией мужчин – один из участников получил ножевое ранение.

Новости Днепра про На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку

На место сразу же выехали правоохранители, которые установили все обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, компания мужчин из Днепра арендовала квадроциклы, чтобы прокатиться. Во время отдыха последние проявляли агрессию к инструктору, нарушали правила использования арендованных транспортных средств, не реагировали на замечания, а также повредили один из квадроциклов.

Поэтому между ними и владельцами квадроциклов возник конфликт, который перерос в драку. В ходе которой 27-летний житель Днепра нанес удар раскладным ножом в участок грудной клетки 15-летнему парню, который вмешался в драку.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Полицейские задержали фигуранта сразу после инцидента, а также изъяли орудие преступления – раскладной нож. Его отправили на экспертизу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет меру пресечения. Продолжается следствие.

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