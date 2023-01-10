На Прикарпатье житель Днепра ранил ножом 15-летнего парня, который вмешался в драку

6 января в обед на линию «102» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Микуличина происходит конфликт между компанией мужчин – один из участников получил ножевое ранение.

На место сразу же выехали правоохранители, которые установили все обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, компания мужчин из Днепра арендовала квадроциклы, чтобы прокатиться. Во время отдыха последние проявляли агрессию к инструктору, нарушали правила использования арендованных транспортных средств, не реагировали на замечания, а также повредили один из квадроциклов.

Поэтому между ними и владельцами квадроциклов возник конфликт, который перерос в драку. В ходе которой 27-летний житель Днепра нанес удар раскладным ножом в участок грудной клетки 15-летнему парню, который вмешался в драку.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Полицейские задержали фигуранта сразу после инцидента, а также изъяли орудие преступления – раскладной нож. Его отправили на экспертизу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет меру пресечения. Продолжается следствие.

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