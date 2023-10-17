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  • На Прикарпатье турист из Днепра застрял у подножия горы во время снежной бури

На Прикарпатье турист из Днепра застрял у подножия горы во время снежной бури

Сегодня 11:31
просмотров

На Прикарпатье спасали туриста из Днепра, который из-за непогоды застрял в палатке во время снежной бури.

Новости Днепра про На Прикарпатье турист из Днепра застрял у подножия горы во время снежной бури

Как сообщили в ГСЧС, 53-летний турист обратился к Яремчанским спасателям, поскольку нуждался в помощи из-за ухудшения погодных условий. Накануне мужчина отправился в горы, но внезапно выпал снег.

Днепрянин сидел в палатке на подножии горы Шпицы и не мог самостоятельно вернуться в город. На поиски туриста отправились местные спасатели.

Впоследствии чрезвычайники нашли пострадавшего, оказали помощь и сопровождали путешественника в туристическое убежище «Белый Слон Гаджина» на временное размещение для ночлега.

Также в ГСЧС призывали граждан соблюдать правила поведения в горах и напомнили об опасности при их игнорировании. В частности, запрещено отправляться в горы наедине.

Новости Днепра про На Прикарпатье турист из Днепра застрял у подножия горы во время снежной бури

Напомним, ранее мы рассказывали, что Карпаты засыпало снегом.

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Новости Днепра про На Прикарпатье турист из Днепра застрял у подножия горы во время снежной буриУкраїнська Новости Днепра про На Прикарпатье турист из Днепра застрял у подножия горы во время снежной буриРусский

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