На Прикарпатье турист из Днепра застрял у подножия горы во время снежной бури

Как сообщили в ГСЧС, 53-летний турист обратился к Яремчанским спасателям, поскольку нуждался в помощи из-за ухудшения погодных условий. Накануне мужчина отправился в горы, но внезапно выпал снег.
Днепрянин сидел в палатке на подножии горы Шпицы и не мог самостоятельно вернуться в город. На поиски туриста отправились местные спасатели.
Впоследствии чрезвычайники нашли пострадавшего, оказали помощь и сопровождали путешественника в туристическое убежище «Белый Слон Гаджина» на временное размещение для ночлега.
Также в ГСЧС призывали граждан соблюдать правила поведения в горах и напомнили об опасности при их игнорировании. В частности, запрещено отправляться в горы наедине.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Карпаты засыпало снегом.
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