На пропавшем кладбище немецкой колонии на Днепропетровщине нашли фрагмент надгробной плиты

Блогер из Днепра нашел фрагмент надгробной плиты на пропавшем кладбище немецкой колонии Йозефсталь, которая находилась на территории Днепропетровской области.

Днепровский блогер и исследователь Артем Костюк показал фрагмент найденной надгробной плиты.Он также рассказал историю колонии Йозевсталь и где она находилась. По его словам, найти что-нибудь на ее месте почти невозможно.

Фотографией находки Артем Костюк поделился в своем блоге в Телеграмме.

“Колония Йозефсталь была основана в 1789 году на месте, где должен был строиться Екатеринослав-1 (Кильченский) – уже после того, как приняли решение о перенесении города на правый берег. Песня Второй мировой остатки колонии, вместе с кладбищем, были уравнены с землей – сегодня найти здесь какие-то следы поселения почти невозможно. Но я постарался”, – написал Артем Костюк.

Фрагмент найденной надгробной плиты исследователь передал в Исторический музей Яворницкого. Теперь там есть новый экспонат.

Артём Костюк также показал колонию и остатки Екатеринослава-Кильченского на снимке 1944 года.

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