На пропавшем кладбище немецкой колонии на Днепропетровщине нашли фрагмент надгробной плиты

Днепровский блогер и исследователь Артем Костюк показал фрагмент найденной надгробной плиты.Он также рассказал историю колонии Йозевсталь и где она находилась. По его словам, найти что-нибудь на ее месте почти невозможно.
Фотографией находки Артем Костюк поделился в своем блоге в Телеграмме.
“Колония Йозефсталь была основана в 1789 году на месте, где должен был строиться Екатеринослав-1 (Кильченский) – уже после того, как приняли решение о перенесении города на правый берег. Песня Второй мировой остатки колонии, вместе с кладбищем, были уравнены с землей – сегодня найти здесь какие-то следы поселения почти невозможно. Но я постарался”, – написал Артем Костюк.
Фрагмент найденной надгробной плиты исследователь передал в Исторический музей Яворницкого. Теперь там есть новый экспонат.
Артём Костюк также показал колонию и остатки Екатеринослава-Кильченского на снимке 1944 года.
Читайте также:
Автор:
В Днепре снова зафиксировали новый температурный рекорд.
Днепропетровщине выделят средства на ремонт важных для обороны дорог.
В городе снова возникли проблемы с водой.
Враг атаковал Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией.
В Днепре снова зафиксировали новый температурный рекорд.
От вражеского удара по Никопольщине пострадало уже семь человек.
Разоблачили агентов сети фсб, которая действовала в Днепропетровской и Одесской областях.
Днепропетровщине выделят средства на ремонт важных для обороны дорог.
В городе снова возникли проблемы с водой.
Враг атаковал Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией.
В результате утренней атаки на Днепр 3 июля погибли уже шестеро.
В связи с проведением плановых работ на пяти улицах Днепра отключат электроснабжение.
В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!