На помощь детям из Днепра, которые пострадали 14 января: Бедняков продал футболку с автографом Пеле за впечатляющую сумму

Об этом ведущий сообщил на личной странице в Instagram.
Благодаря донатам неравнодушных людей на помощь маленьким днепрянам удалось собрать 200 тысяч гривен. Из них 150 тысяч — это сумма всех пожертвований, а еще 50 тысяч Бедняков добавил от себя.
«На благотворительном аукционе футболки с автографом Пеле мы собрали 150 800 гривен. Как и обещал в прямом эфире, я добавил своих 50 тысяч к общей сумме. Сегодня перечислил 200 тысяч для детей, которые потеряли родителей во время того ракетного теракта в Днепре», — прокомментировал шоумен.
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