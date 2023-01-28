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  • На помощь детям из Днепра, которые пострадали 14 января: Бедняков продал футболку с автографом Пеле за впечатляющую сумму

На помощь детям из Днепра, которые пострадали 14 января: Бедняков продал футболку с автографом Пеле за впечатляющую сумму

Сегодня 10:44
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Известный украинский шоумен Андрей Бедняков продал на аукционе футболку с автографом легендарного бразильского футболиста, которого не стало 29 декабря 2022 года, Пеле. Вырученные средства звезда программы "Орел и Решка" направил на помощь детям из Днепра, которые пострадали в результате ракетного удара 14 января.

Новости Днепра про На помощь детям из Днепра, которые пострадали 14 января: Бедняков продал футболку с автографом Пеле за впечатляющую сумму

Об этом ведущий сообщил на личной странице в Instagram

Благодаря донатам неравнодушных людей на помощь маленьким днепрянам удалось собрать 200 тысяч гривен. Из них 150 тысяч — это сумма всех пожертвований, а еще 50 тысяч Бедняков добавил от себя. 

«На благотворительном аукционе футболки с автографом Пеле мы собрали 150 800 гривен. Как и обещал в прямом эфире, я добавил своих 50 тысяч к общей сумме. Сегодня перечислил 200 тысяч для детей, которые потеряли родителей во время того ракетного теракта в Днепре», — прокомментировал шоумен. 

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Новости Днепра про На помощь детям из Днепра, которые пострадали 14 января: Бедняков продал футболку с автографом Пеле за впечатляющую суммуУкраїнська Новости Днепра про На помощь детям из Днепра, которые пострадали 14 января: Бедняков продал футболку с автографом Пеле за впечатляющую суммуРусский

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