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  • На полях Днепропетровщины валяются неразорванные, но сбитые крылатые ракеты

На полях Днепропетровщины валяются неразорванные, но сбитые крылатые ракеты

Сегодня 18:47
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На полях Днепропетровской области взрывотехники продолжают собирать обломки неразорванных российских ракет

Новости Днепра про На полях Днепропетровщины валяются неразорванные, но сбитые крылатые ракеты

Ракеты, которые пускают в сторону Днепра или Кривого Рога, не всегда подрываются во время сбития. Иногда огромные снаряды вместе с уцелевшей боевой частью валяются на открытой местности.

Как сообщили в Нацполиции, после очередной российской атаки на Днепропетровщину на поле в Криворожском районе была обнаружена боевая часть управляемой авиационной ракеты Х-59.

Неразорвавшаяся ракета может взорваться в любой момент, поэтому снаряд изъяли спецтехники, погрузили в полицейский пикап и вывезли на полигон. Методом контролируемого взрыва, с соблюдением всех мер безопасности, опасный обломок взорвали.

Весь процесс сняли на камеру.

Новости Днепра про На полях Днепропетровщины валяются неразорванные, но сбитые крылатые ракеты

Вот такая огромная железяка летит на Днепропетровщину.

Новости Днепра про На полях Днепропетровщины валяются неразорванные, но сбитые крылатые ракеты

И оставляет огромные воронки.

Новости Днепра про На полях Днепропетровщины валяются неразорванные, но сбитые крылатые ракеты

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