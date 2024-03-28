На полях Днепропетровщины валяются неразорванные, но сбитые крылатые ракеты

На полях Днепропетровской области взрывотехники продолжают собирать обломки неразорванных российских ракет

Ракеты, которые пускают в сторону Днепра или Кривого Рога, не всегда подрываются во время сбития. Иногда огромные снаряды вместе с уцелевшей боевой частью валяются на открытой местности.

Как сообщили в Нацполиции, после очередной российской атаки на Днепропетровщину на поле в Криворожском районе была обнаружена боевая часть управляемой авиационной ракеты Х-59.

Неразорвавшаяся ракета может взорваться в любой момент, поэтому снаряд изъяли спецтехники, погрузили в полицейский пикап и вывезли на полигон. Методом контролируемого взрыва, с соблюдением всех мер безопасности, опасный обломок взорвали.

Весь процесс сняли на камеру.

Вот такая огромная железяка летит на Днепропетровщину.

И оставляет огромные воронки.

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