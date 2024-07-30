На полном пансионе: школьникам Днепропетровщины предложат новую форму обучения

О таких планах сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, ситуация с безопасностью в районе требует того, чтобы ученики учились дистанционно. Однако из-за постоянного онлайн они могут «понести образовательные потери». Так что с председателями общин и руководителями учебных заведений рассмотрели варианты обучения хотя бы в смешанном формате.
В области есть лицеи и гимназии, готовые принять к себе юных питомцев на полный пансион. С проживанием и питанием. Пять дней в заведении, а по выходным домой. Также среди предложений – обучение в оборудованных укрытиях. Там, где это возможно, – отметил Сергей Лысак.
Он также добавил, что очные занятия нужны прежде всего учащимся 10-11 классов. Им ведь необходимо хорошо подготовиться к экзаменам. Однако без согласия родителей такую форму обучения вводить не будут.
Читайте также:
Автор:
1925 год считается началом строительства здания института «Днепрогипрошахт». Строили его…
Отдел образования переплачивал за электроэнергию.
В разных регионах Украины активизировались ядовитые пауки. Днепропетровская область –…
Днепровские "Мальдивы" на Парусе превратили в свалку.
1925 год считается началом строительства здания института «Днепрогипрошахт». Строили его долго – около 30 лет, мешала нехватка средств и война. Сама же история предприятия началась в 1927 году, когда на кафедре «Горное искусство» Днепропетровского горного институту было создано проектное бюро…
Отдел образования переплачивал за электроэнергию.
В разных регионах Украины активизировались ядовитые пауки. Днепропетровская область – не исключение. У нас в регионе водится по меньшей мере 5 видов различных ядовитых пауков.
Днепровские "Мальдивы" на Парусе превратили в свалку.
Один из пловцов, представлявших Днепропетровщину на Олимпиаде, выбыл из соревнования.
Жителя Днепропетровщины поймали на границе, когда он хотел переплыть Тису.
Вынесли приговор мужчине, действия которого привели к смерти трех человек.
В полиции рассказали о странных ложных вызовах, которые патрульные получали за последний месяц.
Дезинформаторы снова распространили фейки.
В Кривом Роге на Днепропетровщине один из самых плодородных земельных участков в Украине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!