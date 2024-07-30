На полном пансионе: школьникам Днепропетровщины предложат новую форму обучения

В Днепропетровской области рассматривают вариант обучения для школьников Никопольщины на полном пансионе.

О таких планах сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ситуация с безопасностью в районе требует того, чтобы ученики учились дистанционно. Однако из-за постоянного онлайн они могут «понести образовательные потери». Так что с председателями общин и руководителями учебных заведений рассмотрели варианты обучения хотя бы в смешанном формате.

В области есть лицеи и гимназии, готовые принять к себе юных питомцев на полный пансион. С проживанием и питанием. Пять дней в заведении, а по выходным домой. Также среди предложений – обучение в оборудованных укрытиях. Там, где это возможно, – отметил Сергей Лысак.

Он также добавил, что очные занятия нужны прежде всего учащимся 10-11 классов. Им ведь необходимо хорошо подготовиться к экзаменам. Однако без согласия родителей такую ​​форму обучения вводить не будут.

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