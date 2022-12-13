На Победе открылся традиционный елочный базар: цены (ФОТО)

В Днепре вчера стартовала продажа елок.

Мы сообщали, что елочные базары уже появились возле ТРЦ «Аполло» и ТЦ Нагорка. Там елок много и цены разные, смотря, какое дерево вы хотите.

Сегодня мы попали на традиционный елочный базар, который открылся на жилом массиве Победа-6 (бульвар Славы).

Там есть елки на любой вкус – высокие и низкие, пышные и более «скромные».

Цены тоже разнятся: от 350 до 850 гривен.

Напомним, ранее мы писали, сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна.

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