На острове Пасхи на дне высохшего озера найдена новая статуя моаи

На острове Пасхи недавно нашли новую статую моаи, которая отличается от других. Исследователи полагают, что она может быть не одна.

Статую нашли на дне озера, в районе, который обычно недоступен, однако из-за изменения климата люди смогли добраться до этих мест.

Отмечается, что открытие этой статуи вызвало вопрос у ученых, поскольку она значительно меньше других и была спрятана в озере. Также они предполагают, что на дне озера может быть больше статуй.

Исследование с помощью прибора, способного обнаружить что-то под поверхностью грунта, может показать, что в отложениях есть больше статуй. Когда есть одна статуя моаи в озере, там могут быть другие, — говорят ученые.

Отметим: статуи моаи являются визитной карточкой острова Пасхи. Это крупные монолитные каменные статуи, созданные народом рапануи между 13 и 16 веком. Считается, что они символизируют предков или лидеров народа. Статуи вырезаны из вулканического камня, который называют туф. Он образуется из твердых продуктов вулканических извержений, которые со временем уплотняются.

Согласно исследованиям, статуи вырезаны с помощью каменных инструментов. Всего известно о почти 900 статуях, которые отличаются по размеру от 3 до 5 метров, хотя некоторые из них больше и имеют высоту около 10 метров. Самая большая из статуй весит около 75 тонн. Причина, по которой рапануи вырезали статуи и установили их, до сих пор не установлена ​​и основная теория заключается в том, что они хотели увековечить своих предков.

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