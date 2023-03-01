На острове Пасхи на дне высохшего озера найдена новая статуя моаи

Статую нашли на дне озера, в районе, который обычно недоступен, однако из-за изменения климата люди смогли добраться до этих мест.
Отмечается, что открытие этой статуи вызвало вопрос у ученых, поскольку она значительно меньше других и была спрятана в озере. Также они предполагают, что на дне озера может быть больше статуй.
Исследование с помощью прибора, способного обнаружить что-то под поверхностью грунта, может показать, что в отложениях есть больше статуй. Когда есть одна статуя моаи в озере, там могут быть другие, — говорят ученые.
Отметим: статуи моаи являются визитной карточкой острова Пасхи. Это крупные монолитные каменные статуи, созданные народом рапануи между 13 и 16 веком. Считается, что они символизируют предков или лидеров народа. Статуи вырезаны из вулканического камня, который называют туф. Он образуется из твердых продуктов вулканических извержений, которые со временем уплотняются.
Согласно исследованиям, статуи вырезаны с помощью каменных инструментов. Всего известно о почти 900 статуях, которые отличаются по размеру от 3 до 5 метров, хотя некоторые из них больше и имеют высоту около 10 метров. Самая большая из статуй весит около 75 тонн. Причина, по которой рапануи вырезали статуи и установили их, до сих пор не установлена и основная теория заключается в том, что они хотели увековечить своих предков.
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