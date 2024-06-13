На одной из улиц Днепра правоохранители «скрутили» мужчину: комментарий полиции

Сегодня в Днепре полиция задержала мужчину.

Видео с этим случаем поделились в местных группах социальной сети Telegram и отметили, что это произошло на улице Фучика.

На нем видно трех правоохранителей, которые задерживают неизвестного мужчину посреди улицы. Последний сопротивлялся, однако полицейским удалось свергнуть его на землю и задержать.

Корреспонденты dnepr.info взяли комментарий у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник и получили детали относительно этой ситуации.

В полицию поступил вызов по поводу конфликтной ситуации в заведении в Соборном районе города. Сейчас мужчина доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств, — сообщила спикер.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре женщина обмазала фекалиями детскую площадку, чтобы никто не играл.

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