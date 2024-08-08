На Никопольщине в результате вражеского артобстрела пострадал ребенок

Враг снова атаковал Никопольщину тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.
О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
С вечера 7 июля от атак страдал райцентр, а также Мировская, Покровская городская и сельская общины.
Известно об одном пострадавшем -12-летнем мальчике. Ему оказали всю необходимую помощь. Состояние мальчика позволяет ему лечиться амбулаторно.
Повреждены 2 частных дома.
Также ночью защитники неба из ПВК «Восход» уничтожили над областью две враждебные цели – ракету и разведывательный БПЛА.
Напомним, в Никопольском районе двое раненых из-за обстрелов 7 августа.
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