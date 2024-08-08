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На Никопольщине в результате вражеского артобстрела пострадал ребенок

Сегодня 07:37
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Агрессор в очередной раз атаковал Никопольский район.

Новости Днепра про На Никопольщине в результате вражеского артобстрела пострадал ребенок

Враг снова атаковал Никопольщину тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

С вечера 7 июля от атак страдал райцентр, а также Мировская, Покровская городская и сельская общины.

Известно об одном пострадавшем -12-летнем мальчике. Ему оказали всю необходимую помощь. Состояние мальчика позволяет ему лечиться амбулаторно.

Повреждены 2 частных дома.

Также ночью защитники неба из ПВК «Восход» уничтожили над областью две враждебные цели – ракету и разведывательный БПЛА.

Напомним, в Никопольском районе двое раненых из-за обстрелов 7 августа.

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