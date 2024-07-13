На Никопольщине трое людей пострадали из-за вражеских артобстрелов

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
51-летний мужчина получил ранения в Никополе. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении главы ОВА.
Еще двое пострадавших – 31 и 56 лет – в Покровской общине. Они решили лечиться амбулаторно.
Также в результате атаки повреждены многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки.
К тому же повреждены промышленные и коммунальные предприятия, религиозное учреждение, лицей, авто.
Сегодня мы писали о том, что над Днепром был сбит беспилотник.
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