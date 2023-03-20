На Никопольщине 6-летний мальчик травмировался, играя со сверстниками в «заброшке»

Вдруг часть дверного проема и часть кирпичной стены обрушились прямо на голову ребенку.
Предварительно у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
После оказания первичной медицинской помощи пострадавшего доставили в больницу Днепра.
Источник: Інформатор
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