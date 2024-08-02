На Новом мосту в Днепре собирается огромная пробка: что произошло

Движение в сторону левого берега на Новом мосту в Днепре 2 августа значительно усложнилось. По состоянию на 09.30 ситуация сохраняется.
Предварительно известно, что произошло ДТП. Поврежденный автомобиль пытаются забрать с помощью эвакуатора. На месте работают правоохранители.
В социальных сетях горожане уже поделились фотографиями.
Сколько еще протянется пробка – неизвестно. Планируйте свой маршрут заранее.
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