На Новом мосту в Днепре собирается огромная пробка: что произошло

В Днепре на Новом мосту образовалась пробка.

Движение в сторону левого берега на Новом мосту в Днепре 2 августа значительно усложнилось. По состоянию на 09.30 ситуация сохраняется.

Предварительно известно, что произошло ДТП. Поврежденный автомобиль пытаются забрать с помощью эвакуатора. На месте работают правоохранители.

В социальных сетях горожане уже поделились фотографиями.

Сколько еще протянется пробка – неизвестно. Планируйте свой маршрут заранее.

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