На некоторых улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса

Некоторые жители Днепра останутся без света с утра до вечера.

Об этом сообщила Центральная энергетическая компания.

В связи с проведением ремонтных работ электроснабжение выключат в 08:00 и возобновят в 18:00 по следующим адресам:

ул. Строителей: 14-А;

ул. Казака Мамая: 16, 18, 20;

ул. Братьев Воробьев: 50, 52-А;

ул. Театральная: 5-А;

ул. Независимости: 8, 14, 18-А, 20-32 (четные).

Кроме того, вчера мы писали, что в Днепре в эту среду снова будут действовать почасовые графики отключения света. Электроэнергию будут выключать по всей Украине с 15:00 до 23:00 в связи с ростом электропотребления из-за жары.

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