На некоторых улицах Днепра света не будет почти весь день: адреса

Об этом сообщила Центральная энергетическая компания.
В связи с проведением ремонтных работ электроснабжение выключат в 08:00 и возобновят в 18:00 по следующим адресам:
Кроме того, вчера мы писали, что в Днепре в эту среду снова будут действовать почасовые графики отключения света. Электроэнергию будут выключать по всей Украине с 15:00 до 23:00 в связи с ростом электропотребления из-за жары.
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