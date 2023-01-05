На лыжах по реке и вылет на санках в балку: как раньше зимой развлекались в Днепре

Раньше в начале января на улицах Днепра было очень много снега, но климат меняется и сейчас несмотря на зимний месяц в городе плюсовая температура и идет дождь. Нынешние школьники и студенты просто гуляют по городу, посещают катки и торговые центры для развлечения. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше во время зимних каникул развлекались дети и взрослые в Днепре.

Парк Шевченко был одним из самых популярных мест гуляний для тех, кто любил зимой кататься на санках и лыжах. Любители последних катались на склонах парка, постоянно, пока на улице лежал снег. Приезжали сюда кататься и дети, и взрослые. Это была своего рода точка сбора любителей лыж. Санки и лыжи можно было взять на прокат прямо в парке. Также тут был каток.

«Когда я была студенткой, в конце 1970-х годов, в парке Шевченко мы катались с горок, брали на прокат санки и неслись прямо на проезжую часть. Но почему-то не помню, чтобы там в это время были автомобили», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Александра Мирошниченко.

А вот в другом парке – Глобы, места для лыжников было не много. Тут катались в основном на санках. В парке в начале января всегда было много народу, ведь с середины 1970-х годов тут устанавливали новогоднюю елку. Но в этом парке также был каток. Но работал он только когда озеро замерзало.

Помимо парка Шевченко любителей лыжных покатушек можно было встретить на набережной, в районе ж/м Победа-1, на реке была установлена водно-лыжная карусель, единственная в стране. Летом тут катались на водных лыжах, зимой – по льду и снегу. В летнее время прокатиться с ветерком на карусели можно было со скоростью до 70 км/час, зимой – меньше, но по словам тех, кто катался на ней это было захватывающе.

Любители съезжать с горки на санках отправлялись на улицу Паторжинского. Она не была пешеходной, но в зимнее время года машины там старались не ездить, поскольку дорога была «отполирована» детскими санками и была довольно скользкой.

«Ездил с этой горки в 1970-х. Главное было не вылететь в балку внизу или в канализационный коллектор на полпути. Машин почти не было. Раз в час иногда мог проехать какой-то грузовик», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Игорь Крейнин.

Кататься на эту горку ходили все дети с близлежащих улиц. Помимо саней тут можно было проехаться еще и на коньках.

Тем, кому было далеко добираться до улицы Паторжинского катались с горки в балке между улицей Рабочей и проспектом Поля. Тут катались на лыжах и санках.

Конечно, у каждого жилмассива в Днепре была «своя» памятная горка, мы же рассказали о самых популярных местах для зимних развлечений в Днепре куда специально приезжали покататься на санках и лыжах.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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