На Луганщине героически погиб 23-летний защитник из Каменского

Днепропетровщина прощается с еще одним своим земляком, который отдал жизнь, защищая Украину. Младший сержант ВСУ Артем Рапота погиб на фронте в бою с оккупантами вблизи Червонопоповки Северодонецкого района Луганской области.

Погибшему герою было всего 23 года. О потере сообщили на Facebook-странице Каменской районной государственной администрации.

В 2019 году парень проходил срочную военную службу, а с 2020-го продолжил службу в рядах ВСУ по контракту в составе 25-й отдельной Сичеславской десантно-штурмовой бригады.

Артем героически погиб 20 февраля 2023 года. Дома его не дождалась мать.

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