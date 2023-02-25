На Луганщине героически погиб 23-летний защитник из Каменского

Погибшему герою было всего 23 года. О потере сообщили на Facebook-странице Каменской районной государственной администрации.
В 2019 году парень проходил срочную военную службу, а с 2020-го продолжил службу в рядах ВСУ по контракту в составе 25-й отдельной Сичеславской десантно-штурмовой бригады.
Артем героически погиб 20 февраля 2023 года. Дома его не дождалась мать.
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