На левом берегу Днепра курсирует бесплатный автобус: куда можно добраться

Правда, она предназначена для клиентов «Эпицентра».
Расписание бесплатной маршрутки напомнили в местном Facebook-сообществе.
Кстати, кто еще не знал, из Левобережного курсирует бесплатный автобус в Эпицентр. Держите расписание, – говорится в сообщении.
Бесплатный маршрут работает для покупателей. В будни есть три рейса (ранее было 8), а на выходных — 4. Автобус будет курсировать от гипермаркета «Эпицентр» в Слобожанском, а затем будет останавливаться возле ТРЦ «Караван» и проспект Мира.
Мы ранее уже сообщали о том, что в Днепре возобновила работу бесплатная маршрутка.
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