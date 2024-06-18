На левом берегу Днепра курсирует бесплатный автобус: куда можно добраться

Жители Днепра напомнили о существовании бесплатной маршрутки, курсирующей по левому берегу.

Правда, она предназначена для клиентов «Эпицентра».

Расписание бесплатной маршрутки напомнили в местном Facebook-сообществе.

Кстати, кто еще не знал, из Левобережного курсирует бесплатный автобус в Эпицентр. Держите расписание, – говорится в сообщении.

Бесплатный маршрут работает для покупателей. В будни есть три рейса (ранее было 8), а на выходных — 4. Автобус будет курсировать от гипермаркета «Эпицентр» в Слобожанском, а затем будет останавливаться возле ТРЦ «Караван» и проспект Мира.

Мы ранее уже сообщали о том, что в Днепре возобновила работу бесплатная маршрутка.

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