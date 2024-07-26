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На левой руке отсутствуют два пальца: в Днепре разыскивают 87-летнего мужчину

Сегодня 12:41
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Правоохранители Днепра разыскивают 87-летнего Владимира Левченко.

Новости Днепра про На левой руке отсутствуют два пальца: в Днепре разыскивают 87-летнего мужчину

В полиции Днепра объявили розыск 87-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУНП.

Около 06:00 утра 18 июля Владимир вышел с места жительства в Новокодакском районе. По состоянию на 12:15 пятницы 26 июля его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, овальное лицо, седые волосы, карие глаза.

Особые приметы: на левой кисти руки отсутствуют средние и безымянные пальцы.

Был одет: синяя джинсовая кепка, светлая рубашка, черные брюки. Имел с собой пенсионное удостоверение.

В настоящее время поиском пропавшего 87-летнего Владимира Левченко занимаются работники отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении Владимира Левченко 1936 года рождения, сообщайте в полицию по телефонам: 099-050-13-94 или 102.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 46-летнего мужчину.

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