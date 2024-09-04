На Курском направлении погиб военный из Никополя

На Курском направлении погиб 54-летний Валерий Толстов из Никополя. Печальное известие сообщил мэр города Александр Саюк.
Жизнь младшего сержанта оборвалась 27 августа 2024 во время выполнения боевого задания и обязанностей военной службы вблизи н.п. Спальное Курской области.
В мирное время Валерий работал на ООО «НИКОПРОГРЕСССТРОЙ». У него остались мать, жена, сестра.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем тем, кто когда-то знал защитника, настоящего патриота своей страны, самоотверженно защищавшего нашу землю от российских захватчиков до последнего дыхания, — говорится в сообщении.
Вечная память Герою.
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