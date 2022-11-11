На Криворожском направлении ВСУ освободили 12 населенных пунктов

Об этом сообщили в Генштабе.
В Херсонской области ВСУ освободили Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костомку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное. Украинские военные продолжают контрнаступательные действия, потому в Генштабе просят сохранять информационную тишину. ВСУ сообщат об уволенных населенных пунктах, когда окончательно там закрепятся.
Начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул также подтвердил эту информацию. Он отметил, что северную часть населенного пункта Дудчаны освободили еще месяц назад, но полностью село удалось вернуть под украинский контроль на этой неделе.
Чтобы перейти через залив и разрушенную дамбу и освободить уже южную часть, потребовался целый месяц героических усилий ВСУ и Нацгвардии. Местные жители, пережившие оккупацию – дядя Володя и тетя Валя просили передать привет сыну, работающему в Кривом Роге в трамвайном ДЕПО. Выполняю просьбу, — отметил Вилкул.
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