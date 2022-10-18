На Криворожье тракторист подорвался на вражеском снаряде

В Зеленодольской общине Криворожского района на вражеском снаряде во время работ в поле подорвался на мине трактор. К счастью, водитель остался жив.
Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.
Криворожский район засеян взрывоопасными предметами после вражеских атак. Каждый день пиротехники областного управления ГСЧС уничтожают несколько десятков снарядов. Только вчера в Днепропетровской области обезвредили 40 снарядов.
Некоторые из снарядов находятся в поле, поэтому трактористы и аграрии часто натыкаются на взрывоопасные предметы.
В среднем российские войска за день выпускают 50-60 тыс. артиллерийских снарядов, при этом 10% снарядов не взрываются.
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