На Криворожье тракторист подорвался на вражеском снаряде

В Криворожском районе тракторист подорвался на снаряде.

В Зеленодольской общине Криворожского района на вражеском снаряде во время работ в поле подорвался на мине трактор. К счастью, водитель остался жив.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Криворожский район засеян взрывоопасными предметами после вражеских атак. Каждый день пиротехники областного управления ГСЧС уничтожают несколько десятков снарядов. Только вчера в Днепропетровской области обезвредили 40 снарядов.

Некоторые из снарядов находятся в поле, поэтому трактористы и аграрии часто натыкаются на взрывоопасные предметы.

В среднем российские войска за день выпускают 50-60 тыс. артиллерийских снарядов, при этом 10% снарядов не взрываются.

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